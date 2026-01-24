1月19日午後8時。閑静な住宅街にある高級マンションのエントランスにぴたりと横付けするタクシーが1台あった。キャップを深く被り、マフラーで顔を覆った女性が乗り込むと、人気YouTuber「コムドット」のメンバーひゅうが（27）も急ぎ足でタクシーに滑り込む。降車した先でひゅうがはその女性の肩を抱き、顔を近づけ……。【画像】ひゅうがと同棲していると見られるマンションへ帰宅していた中町綾 コムドットはチャン