¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áê¼ê¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç£´²óÌµ¼ºÅÀ£¹Ã¥»°¿¶¤Î°µ´¬Åêµå
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£´²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£¹»°¿¶£±»àµå¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈÖµ¼Ô¤é¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö£µ£¹µå¤òÅê¤²¡¢£´£°µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¤¦¤Á¶õ¿¶¤ê£±£·¡£Â®µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À¡¢»þÀÞÉÔ°ÂÄê¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¡ÖÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å£·¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼»æ¤Î½ÅÄÃ¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÅêµå¤Î¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¹ç·×£³£¶µåÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅêµå¤Î¾ÜºÙ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡££±¾¡£°ÇÔ¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨£±£¸¡¦£¹£°¡££²·î£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï£²²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡££³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ï½é²ó¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢°ì»à¤â¼è¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¡£ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç£²²ó¤ËàºÆÅÐÈÄá¤¹¤ë¤È£²¡¢£³²ó¤ò´°Á´Åêµå¡£ºÇÂ®£¹£¹¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¥¥í¡Ë¤Èµå°Ò¤ÏÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£³Ê²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áê¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£