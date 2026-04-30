大谷翔平（31=ドジャース）が、投手としてメジャートップに躍り出た。【もっと読む】佐々木朗希に芽生えた“かなりの危機感”…意固地も緩和？日本時間29日のマーリンズ戦に先発し、6回5安打2失点（自責1）、9奪三振。今季初黒星を喫したものの（2勝）、防御率0.60は両リーグ通じて首位（29日時点）。開幕からの5試合はすべて、先発が6イニング以上投げて自責点3以内のクオリティースタートだ。この日は今季2度目の投手専念