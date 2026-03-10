2024年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、「最近相次ぐ性被害事件」について綴ります。

もううんざり。この1週間のニュースを見ていて、何度もそう思った。毎日何件も性被害のニュースが流れてきて、目にするたびに憤りと悲しみに暮れる。

漫画『堕天作戦』の作者で、北海道の高校のデッサン講師を務めていた50代の男が、未成年だった教え子への性加害を繰り返していた事件。さらに、その前科のある漫画家を、漫画アプリ「マンガワン」に、名前を変えて原作者として起用し続けていた問題。

札幌市の56歳アルバイト従業員の男が、10代前半の少女に性的暴行し逮捕。NHKのチーフディレクターの50歳の男が、渋谷区の路上を通行中の面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕。

綾瀬署の52歳の男性巡査部長が、性的欲求を満たすために、検視した女性の遺体を私的に撮影し、懲戒免職。未成年の10代の少女に性的暴行を加えた鹿児島県の元鹿屋市議の男に、鹿児島地裁が懲役4年の実刑判決。

内科検診中の女子児童を盗撮、32歳教諭の男を懲戒免職。白衣を着て医師を装い入院患者の20代女性にわいせつ行為か、大学生の23歳男を逮捕。

目立った事件だけを列挙したが、これら以外にも枚挙にいとまがないほどの性犯罪のニュースがあった。

内閣府の調査によると、2024年、警察が把握している不同意わいせつや不同意性交などの性犯罪の件数は1万件以上あったことがわかっている。ただし、性犯罪は警察への被害届が出されていないケースが大半のため、実際の被害は数十万件規模と言われている。

どれだけ多くの女性たちが、人生を滅茶苦茶にされたのかと考えると、絶望的な気分になる。なぜこんなにも性欲や支配欲、衝動をコントロールできない人がいるのだろうか。

被害者が背負う計り知れない負担

PTSDは生命の危険や大きな恐怖を感じる体験することによって生ずる。事故や災害などにより罹患することは広く周知されているが、これが性犯罪になると途端に疑いの目が向けられる。性犯罪によるPTSDの話になると、「二毛作」「虚偽だ」と激昂して会話にならない人が一定数いる。

先ほどあげた事件についてのネットニュースのコメント欄にも、「女の勘違い」「女が思わせぶりなことをした」「隙を見せるから被害に遭う」「ついて行ったお前が悪い」「冤罪」などと書かれているのが見受けられる。被害者がこれらを目にしたらどういう気分になるか、それらが引き金になって自殺する可能性があることを考えずに書き込める人の気が知れない。

「False allegations of sexual assault」という有名な性的暴行の虚偽報告についての論文では、「一般論として虚偽告訴はこの世に存在するが、性的暴行における虚偽告訴の割合は実際には非常に低い」という研究結果が示されている。

「誇張された虚偽告訴の恐怖は、公衆の想像力の産物である」とも論じられ、被害を訴える女性に対し、ヒステリックな嘘つき女というレッテルを貼るのは、性差別者の持つ典型的な偏見だと言える。

そもそも性被害を訴えるのは、今後の人生を偏見に満ちたレッテルを貼られて生きることになりかねず、被害者にとって計り知れない負担を伴う。本当は誰にも知られたくないし、これ以上傷つきたくないと思っているはずだ。それでも勇気を振り絞り、正義を全うするために声を上げた被害者たちを、私は心から尊敬する。

性被害の苦しみは一生続く

冒頭の漫画家の事件に関しては、人生を滅茶苦茶にされて生活すらままならなくなってしまった被害者にとって、加害者が普通の顔をしてのうのうと社会に出てくるのは、筆舌にしがたいほどの苦痛だったと想像する。加害者の顔も名前も作品も見たくないし、思い出したくないのに、街中やスマホに流れてくる広告やマンガそのものなど、何かの拍子にフラッシュバックが襲ってきただろう。

そして、同様の被害に遭った人たちも、性犯罪のニュースを見るたび、古傷が痛むようにもがき苦しみ、過去に引っ張り戻される。事件が風化しても、性被害の苦しみは一生続くのだ。

例えば、この先、信頼できる異性ができたとしても、手を繋いだり触れられたりすることさえ恐怖で、関係を築くことが難しくなる。好きな異性との時間が、トラウマを想起させ、フラッシュバックを引き起こす。自分のことを理解してほしくても、相手に過去の被害の話をしたら嫌われるかもしれないと思って、関係を断ってしまいたくなる。

被害に遭うまでの自分は、その日死んでしまったのだ。記憶が全て抹消されたらいいのに。生きれば生きるほど、トラウマを思い出す時間が長く感じるようになって、希死観念が頭から消えない。そういう苦しみを死ぬまで永遠に抱え続けるのだ。

必要なのは、加害を許さない社会をつくること

性犯罪者の社会復帰についても、時々議論が巻き起こる。「示談金を払って罪は償った」「加害者にも人生がある」という声も上がるが、被害者や被害者家族は、一生、元の生活には戻れないことを理解してほしいと思う。その人たちが歩むはずだった人生は二度と返ってこない。

被害者の破壊された人生を無視し、加害者が何事もなかったかのように元の生活に戻り、社会に許容されるはずがない。殺人犯や強盗犯が大きな罰を受けることには違和感を抱かないのに、性が入ってくるとたちまち緩くなる。性犯罪も、被害者の心を殺し人生を奪ったことに変わりはない。

許すことを崇高なものと位置づけず、被害者や社会に対して、許すことを強制しないでほしい。

私はこれまで、内閣府の調査やデータをもとに、盗撮や痴漢についてのエッセイも書いてきた。すると、「日本は外国に比べれば安全」「痴漢なんかで済んでありがたいと思え」なんて言葉を投げかけられる。

そういった発言をする人たちに、私は「そんな社会で本当にいいのですか？」と伺いたい。あなたの大切な友人、パートナー、娘、息子、孫が、同じように性犯罪の被害に遭い、自分の生きたい人生を歩めなくなっても、同じことが言えるのだろうか。

下を見て、我々はまだマシだ、なんて思わなければならない国に、未来はない。うっかり性犯罪を犯したり、たまたま痴漢をしてしまったり、仕方なく盗撮してしまったりすることなんて、あり得ない。

性犯罪は、加害者の数分の衝動が被害者の何十年という人生を破壊する。それでもなお、被害者を疑い、責め、沈黙させる行為は、加害者を守る社会を醸成する片棒を担ぐことだ。

性犯罪を減らすために必要なのは、被害者に「気をつけろ」「お前が悪い」と言うことではない。加害を許さない社会をつくることだ。

【プロフィール】

渡邊渚（わたなべ・なぎさ）／1997年生まれ、新潟県出身。2020年に慶大卒業後、フジテレビ入社。『めざましテレビ』『もしもツアーズ』など人気番組を担当するも、2023年に体調不良で休業。2024年8月末で同局を退社した。今後はフリーで活動していく。2025年1月29日に初のフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。同年6月には写真集『水平線』（集英社刊）も発売。渡邊渚アナの連載エッセイ「ひたむきに咲く」は「NEWSポストセブン」より好評配信中。