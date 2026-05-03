◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１４節東京Ｖ１―０柏（３日・味の素スタジアム）東京Ｖがホームで柏と対戦し、終了間際のＭＦ新井悠太の劇的ゴールで１―０で勝利した。前年王者で、首位・鹿島を撃破した前節に続き、前年２位の柏からも白星をマークし、これで４連勝（１ＰＫ勝ちを含む）とした。柏にボール支配率７０％とされたが、全員の惜しみないハードワークと球際の強さでボールを回させても決定機は作らせず、