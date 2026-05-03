井上尚弥VS中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。リングインする際の豪華な演出も話題に。井上の登場時に、ギターの生演奏を披露したミュージシャン・布袋寅泰はこの舞台裏を明かしている。5万人を超える観客が集った東京ドーム。井上の入場時、布袋はギターを生演奏した。「バトル・オブ・モ