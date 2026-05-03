メ～テレ（名古屋テレビ） 幻の生き物「つちのこ」を本気で探す毎年恒例のイベントが岐阜県東白川村で開かれました。 今年で34回目となる「つちのこフェスタ」には、村の人口を上回るおよそ2500人が参加しました。 「つちのこ」を捕獲した人に与えられる賞金は毎年1万円ずつ増加し、今年は134万円です。 会場には「つちのこ」の形をしたプレートが隠されていて、見つけた人には村の特産品がプレゼントさ