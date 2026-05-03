猫から聞こえてくる音3選 聞き慣れない音がして「何だろう？」と耳を澄ましてみたら猫からだった！という経験はありませんか？猫が発する音には、次のようなものがあります。 1.ゴロゴロ 猫が発する音として代表的なものが「ゴロゴロ」ではないでしょうか。そう、撫でられた時に喉を鳴らすあの音です。 気持ち良さそうに目を細めて、ゴロゴロと音を立てますね。寝る前にフミフミしながら喉を鳴らしたり、飼い