タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、カリスマモデルからの転落期を振り返った。ティーンファッション誌「ピチレモン」の専属モデルとして、10回も表紙を飾るほどの人気ぶり。NHK「天才てれびくんワイド」でタレントとしても活躍し、ファンレターは月に500通、届いたという。モデルの同期は宮崎あおい、長澤まさみ。今や日本を代表する女優だが、大沢は「