24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。自ら執筆しているエッセーの見出しを公開した。ストーリーズを更新し、一部週刊誌に連載しているコラムの見出しを公開。見出しには「信号待ちをしていたら意図的に車道に突き飛ばされ…渡邊渚さんが明かした『壮絶な暴力体験』と『PTSDになってから受けた誹謗中傷』との向き合い方」とあった。続けて「ずっと書くかどうか