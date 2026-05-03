５月３日に開催されたスコットランドリーグ第35節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックが、５位のハイバーニアンと敵地で対戦。出番が激減している旗手はベンチスタートとなった一方、絶好調の前田はCFで先発した。開始８分、前田はさっそく裏に抜け出すも、シュートは大きくクロスバーの上を越える。度々チャンスに絡む38番はさらに、直前にマクグラスが一発退場し、数的優位となって迎えた24分にもスルーパスに