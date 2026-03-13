YouTube番組『REAL VALUE』のMCを務める元フジテレビアナウンサーで現在はフリーランスの渡邊渚（28）の“キャラ変”が話題となっている。同番組は、「リアルバリューマフィア」と呼ばれる有名経営者らに対してプレゼンターが自身の事業プランや想いをプレゼンし、そのビジネスの「真の価値（REAL VALUE）」を問う番組。チェアマンを”ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）、“青汁王子”こと三崎優太氏（36）、「SANAE TOKEN」で話題