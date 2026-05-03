YouTubeで公開された「お父さんの帰宅に大喜びする猫」の様子が注目を集めています。投稿は記事執筆時点で47万回以上再生され、「可愛すぎる」「懐かれて羨ましい」といった声が寄せられているようです。帰宅した瞬間から全身で喜びを表現する姿が印象的で、見ているだけで思わず頬が緩むような癒やしあふれる内容となっています。 【動画：大好きなお父さんが帰宅すると、猫がやってきて…あまりにも尊い『熱烈なお出迎え』】