元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが9日、自身のインスタグラムを更新。苦しい胸の内を明かした。 【写真】渡邊渚アナ「意外とキレイ」自画自賛ショット公開！ 「大きな失敗をしたわけでもないけれど、」と書き出し、「その日、特別な成果や誇れることをできてないと、『今日は何もできなかった』『私はダメ人間だ』と思う。」と吐露。 「そんな人がご飯とか食べていいのかな？ってなって、食事をする気も失せる。