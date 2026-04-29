4月17日、澄み切った青空の下、天皇皇后両陛下主催の春の園遊会が赤坂御苑で行われた。【写真】衝撃の"反目コーデ”から半年、彬子さま、瑶子さま、信子さまが春の園遊会に選ばれた服装は…園遊会は春と秋の年2回開催され、女性皇族の服装は和装か洋装で統一されることになっているが今回は洋装で、会場の小高い丘に上に立ち並ばれた女性皇族方の装いは華やかだった。皇后雅子さまや愛子さま、佳子さまの装いが注目を集める