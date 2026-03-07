24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新。自身によせられた衝撃的な「誹謗中傷メッセージ」画像を公開した。渡邊はストーリーズを更新し「私のDMに来てたもの」を記述。「死ね死ね死ね」などと「死ね」という文字が約100回書かれた衝撃的な画像のほか、「早く死ね」「お前はごみ」などと書かれた中傷メッセージの画像を、発信者のアカウント名も公開した上でアップし