おととい（1日）岡山市南区で、高齢の夫婦の遺体がみつかりました。 【写真を見る】住宅から2遺体見つかる妻は寝室のベッド上で夫は廊下で殺人事件として捜査【岡山】 「宅配の弁当が昨日から取り込まれていない」と通報 警察によりますと、おととい午後3時20分ごろ、岡山市南区豊成の住宅で、女性（84）を担当するケアマネージャーから「宅配の弁当が昨日から取り込まれていない」といった旨の通報を受け、