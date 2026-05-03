サッカー女子のＷＥリーグで３日、ＩＮＡＣ神戸が長野を５―１で下し、４季ぶり２度目の優勝を決めた。前半２分の吉田莉胡の先制点から大量ゴールで大勝し、４連勝で就任１年目の宮本ともみ監督のもと、２試合を残しての優勝。宮本監督は女性監督では初のＷＥリーグ優勝監督となった。野々村芳和チェアは「ＷＥリーグ初代チャンピオンであるＩＮＡＣ神戸レオネッサは、今シーズン開幕から安定した戦いで見事４年ぶりにチャ