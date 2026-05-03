沖縄タイムス社（那覇市）は３日付の朝刊で、沖縄県名護市辺野古沖で女子高校生ら２人が死亡した小型船転覆事故に関する読者投稿記事について、不適切な表現があったとしておわびを掲載した。投稿記事は「辺野古事故デマは許されず」との見出しで１日付に掲載された。末尾に「天国から二人の声が聞こえてくる。『誹謗（ひぼう）中傷にめげず、抗議行動を続けてほしい』と」と記されていた。おわび記事で、「亡くなった方々