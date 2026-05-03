4人組グループ・Aぇ! groupが3日、コンサートツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』大阪城ホール公演のMCコーナーをYouTubeで生配信。5月11日にAぇ! groupの楽曲全45曲のサブスクを解禁すると発表した。【表紙】カジュアルスタイルで魅せる“リア恋ツートップコンビ”正門良規＆末澤誠也正門の「それではみなさん、こちらをご覧ください！」の合図でスクリーンにこれまでの楽曲のMVメドレーが流れたあと、「2026.5.11