3月25日までに配信されたYouTube番組「REAL VALUE」。MCを務める渡邊渚の、番組内での立ち回りが“キャラ変か”と話題を呼んでいるようだ。「渡邊さんは2020年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』や『ワイドナショー』などを担当してきましたが、2023年7月、PTSDで休養に入り、翌2024年8月に退職を公表しました。その後、フリーアナとして2025年6月には初写真集「水平線」を発表し、水着や下着姿に挑戦しています。今回