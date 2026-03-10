劇場アニメ『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会書き下ろし主題歌「風に乗る」コラボMVフルver.公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会が、3月18日にリリースする11thシングル「風に乗る」より、表題曲の先行配信がスタート。

『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボレーションMVのフルバージョンも解禁された。

■夢へと踏み出すフジコのはじまりを感じさせる映像が楽曲とともに

「風に乗る」は、3月13日公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子（Vo）、作曲・編曲を穴見真吾（Ba）が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに長屋晴子の透明感と力強さを併せ持つボーカルが重なる。新しい時代を切り拓く勇気を与えるような、緑黄色社会の作品の中でも最も“エバーグリーン”といえる楽曲だ。

このたび公開された『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボレーションMVフルバージョンでは、ジャン・ベロ―“コンコルド広場のパリジェンヌ”や、アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレックの作品といった名画をはじめ、バレエの舞台に胸を高鳴らせ、目を輝かせるフジコの姿が映し出され、夢へと踏み出すフジコのはじまりを感じさせる映像が楽曲とともに紡がれている。

「風に乗る」にのせて描かれるコラボMVは、少女たちのまっすぐな想いを鮮明に映し出し、本編公開への期待感を高める内容となっている。

■リリース情報

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風に乗る」

2026.03.18 ON SALE

SINGLE「風に乗る」

