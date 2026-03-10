この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員として活動するネコさやが、自身のYouTubeチャンネルで「知らないと後悔‥GMOとくとくBB光10ギガへの乗り換え7つの注意点」と題した動画を公開。光回線1ギガからGMOとくとくBB光10ギガへの乗り換えを検討している人に向けて、自身の実体験に基づいた7つの注意点を解説した。



動画では、乗り換え前に知っておくべきポイントを7つに分けて紹介。まず、乗り換え方法によってはキャッシュバックなどの特典が「ほとんどなし」になるケースがあると指摘。特に、同じ回線設備を利用したままプランのみを変更する「品目変更」では、特典の対象外になることが多いという。特典を確実に受けるためには「新規」や「事業者変更」といった手続きを選択する必要があると説明した。



次に、手続きの過程で「いつまでもネットが使えないまま」になるトラブルについても言及。これは、乗り換え前のプロバイダで利用していた「IPv6サービス」を事前に廃止していない場合に起こり得るという。また、工事のタイミングによっては旧回線と新回線の料金が二重で発生する「二重引き」の可能性や、乗り換え方法によっては光電話の電話番号が引き継がれないといった注意点も挙げた。



さらに、10ギガの高速通信を最大限に活かすためには、10ギガ対応のWi-FiルーターやLANケーブルなど、周辺環境を整える必要があると解説。従来の1ギガ対応の機器のままでは、せっかくの高速回線の性能を十分に引き出せないと語った。ほかにも、設置機器が増える可能性や、「v6プラス」という通信方式ではVPN接続や一部のオンラインゲームなど利用できないサービスがあることにも触れた。



これらの注意点を事前に把握し、自身の利用状況と照らし合わせることで、乗り換え時の思わぬトラブルを回避できるだろう。高速インターネットへの移行を検討する際には、手続き方法や現在の契約内容を十分に確認することが重要になりそうだ。