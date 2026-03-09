「軽度認知障害の原因」はご存知ですか？医師が徹底解説！

Medical DOC監修医が軽度認知障害（MCI）の原因や家族のケア方法を解説します。

前田 佳宏（医師）

「軽度認知障害」とは？

・和クリニック 院長・精神科／心療内科医・精神保健指定医「泣きたくなったら壁を押せ」著者大人と子どもの双方で、トラウマや愛着障害に心理療法的アプローチを用いる医師。これまでのべ3,000人以上の臨床に携わる。島根大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科に入局、東京警察病院や国立精神神経医療研究センター等を経て、児童精神科外来を3年間、トラウマ専門外来を2年間担当。著書『泣きたくなったら壁を押せ』（サンマーク出版、2026年）では、心理療法のプロセスを物語として描き、私たちの感情の奥にある“適応の物語”をたどった。その視点をともに探る場として、オンラインコミュニティ「しなここメイト」を主宰。cotree顧問医。産業医。日本小児精神神経学会所属。

軽度認知障害（MCI）とは、記憶力や注意力などの認知機能が加齢による範囲を超えて低下しているものの、日常生活はおおむね自立している状態を指します。

認知症とは異なり、日常生活への支障が少ないのが特徴です。ただし、MCIの方のうち年間約5～15％が認知症に進行すると報告されており、早期発見と生活習慣の見直しが重要です。

軽度認知障害の主な原因

MCIの背景には、脳や全身の疾患が関与していることがあります。

アルツハイマー型認知症や脳血管障害

MCIの約半数はアルツハイマー病が原因とされます。また、脳梗塞や脳出血による血管性障害も関係する場合があります。特徴としては、記憶障害、理解力の低下、行動の変化などが見られます。

生活習慣病

糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、認知症になるリスクを高めると考えられています。特に、中年期（45～64歳）にこれらを持つ方は、認知症リスクが高くなることが知られています。

慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症

慢性硬膜下血腫などの外傷性疾患や、正常圧水頭症などの髄液循環が妨げられる疾患では、脳を圧迫されることでさまざまな症状が現れます。そして、一時的に認知症に似た症状が出ることがあります。これらは治療によって改善することがあるため、MRIやCT検査での確認が重要です。

家族が軽度認知障害になったらどのようにケアすればいい？

軽度認知障害（MCI）は、本人よりも家族が先に異変に気づくことも多い病気です。家族のサポート次第で、進行を遅らせたり、症状を安定させたりできる可能性があります。

繰り返される話に対しては一定の時間を決めて聴く

MCIの方は、話した内容を忘れやすくなったことによる自信の喪失や、不安感から「過去の自慢話」を繰り返すことがあります。家族としては同じような話を聴くことは負担に感じられるかもしれません。まずは、一定の時間を決めて話を聴き、なぜ何度も同じ話をするのかの背景を医師などの医療専門家に相談するようにするとよいでしょう。

環境を整えて混乱を防ぐ

日常生活の環境を整えることで、本人のストレスや失敗を減らすことができます。

例えば、見える工夫として予定や支払い日をカレンダーに書く、薬は曜日ごとに分ける、鍵や財布などの「置き場所を固定」するなどの工夫が有効です。また、ガスやIHの自動消火機能や転倒防止マットなどの危険対策、スマートスピーカーなどのテクノロジー活用も検討しましょう。

社会的つながりを維持する

人との交流は脳の刺激となり、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。近所のサークル、趣味活動、地域包括支援センターの予防プログラムなどを利用し、「外に出るきっかけ」をつくることが家族の重要な役割です。

家族自身のメンタルケアも大切に

「ついイライラしてしまう」と感じるときは、専門家に相談しましょう。地域包括支援センターや保健所の窓口、家族会などを活用してください。また、介護者が一時的に休息を取る「レスパイトケア（ショートステイやデイサービス）」の活用も非常に大切です。

「軽度認知障害の初期症状」についてよくある質問

ここまで軽度認知障害の初期症状などを紹介しました。ここでは「軽度認知障害の初期症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

軽度認知障害が完治する確率はどれくらいなのでしょうか？

前田 佳宏（医師）

MCIの方のうち約16～41％は、生活習慣の改善や治療で健常レベルに回復するとされています。なんだかおかしいな、と感じた場合には早めに認知症予防策をとることで、健常な状態への回復も期待できます。

まとめ

「軽度認知障害」と関連する病気は11個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

脳神経内科系

アルツハイマー病

脳血管性認知症

レビー小体病

慢性硬膜下血腫

正常圧水頭症

精神科系

内分泌内科系

内科系

脳腫瘍うつ病甲状腺機能低下症副甲状腺機能亢進症

アルコール中毒

ビタミンB12欠乏

認知症をきたす原因にはさまざまなものがあります。なかでも、MCIはアルツハイマー病を背景としている場合が多いです。早期発見、早期対応が大切です。

「軽度認知障害」と関連する症状

「軽度認知障害」と関連している、似ている症状は4個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

物忘れ

注意力・判断力の低下

言葉が出にくくなる

計画をたてて物事を進めることが難しくなる

MCIでは、これらのような症状が現れることがあります。気になる場合には、認知症専門医の診察を受けるようにしましょう。

