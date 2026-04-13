愛知県安城市のマンションで、母親とその10代の娘とみられる女性2人の遺体が見つかりました。逮捕されたのは55歳の男、一体何があったのでしょうか。「娘と妻を殺した」13日午前0時20分ごろ、警察に通報が入りました。安城市福釜町のマンションに警察官が駆け付けると、50代くらいと10代半ばくらいの女性2人の遺体が見つかりました。捜査関係者によりますと、若い女性はベッドの上で横向きに上から布団がかけられた状態。も