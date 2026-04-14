家計相談において、平均年収や平均貯蓄額など、「平均」を気にされる方は多いです。普段はあまり気にしていなくても、不安を感じたときなどに「平均」が気になります。 本記事では、「40歳代（独身）の金融資産保有額の平均はいくらか？」「40歳代（独身）が準備しておくべきお金にはどのようなものがあるか？」について解説します。 40歳代（独身）の金融資産保有額の平均はいくらか？ 金融広報中央委員会が実施