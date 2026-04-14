お笑いコンビ・アキナ（山名文和／45、秋山賢太／42）が13日、YouTubeチャンネル「アキナのアキナいチャンネル」を更新。秋山が体調不良で休養していた約5ヶ月間について語った。【動画】「本当に体調崩してまして」秋山が休養から復帰した約5ヶ月を語ったアキナ秋山が昨年10月後半から番組や公演を休んでおり、相方の山名文和がピンで活動していた。詳細は公表されず、心配の声が寄せられていた。4日放送のMBSテレビ『せやね