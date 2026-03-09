北海道旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）が2024年4月、観光名所ともなっている吊り橋「神居大橋」から女子高生・Aさん（当時17歳）を転落させ、殺害したとされる事件。その第1回公判前整理手続きが今年3月3日に行われ、初公判日程が5月25日に決定した。

【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真

被害者女性を連れまわし、全裸にして動画撮影した上で死亡させたというこの事件は、発生当時から大きな注目を集めた。共犯の小西優花受刑者（21）はすでに公判を終え懲役23年の実刑判決が確定しているが、公判のポイントはどこにあるのか。当時の報道を振り返る。【前後編の前編】

供述調書では「自殺したのだと思います」と殺害を否定

事件のきっかけは、AさんがSNS上に転載した一枚の写真だった。全国紙社会部記者が語る。

「小西受刑者の公判で、すでに今回の事件の概要や内田被告の供述調書が読み上げられている。その内容によると、内田被告が"キレる"きっかけになったのは、第三者がSNS上に投稿した内田被告がラーメンをすする写真を、Aさんが自身のアカウント上で引用し転載したことでした。

激怒した内田被告はSNS上でAさんに連絡し、金銭を要求。その授受がうまく行かず、内田被告がAさんを呼び出し、現場に来たAさんを車内に監禁して連れ回した--というのが事件の発端です」

小西受刑者・内田被告を含む犯行グループはその後、途中のコンビニで逃げ出そうとしたAさんに暴行を加え、現場となった吊り橋に移動。Aさんに全裸で土下座することを強要し、その姿を動画撮影。その後、橋の欄干に座らせ、殺害に至ったとされている。

「小西受刑者は自身の公判で、Aさんの殺害について『（内田）梨瑚さんが押しました』『（私は）押していません』と主張。

一方の内田被告は供述調書のなかで『背後から叫び声が聞こえた。（被害者は）自殺したのだと思います』と殺害行為を否定しています。この点が公判の一番のポイントになると見られる」

そんな内田被告の公判前整理手続きは、非公開で行なわれた。各社報道によれば、「被告の殺人の実行行為性」「不同意わいせつとAさんの死亡の因果関係」「被告の量刑」の3点がポイントとなるとされている。

「写真映りを気にしていた」

SNS上に投稿されている知人の写真を自身のアカウントで引用することは、日常的な営みに思われる。被害者女性の些細な行為に、内田被告はなぜキレてしまったのか。

内田被告のSNSアカウントには、加工を施した写真が多く残っていた。内田被告が飲み歩いていた旭川市の繁華街にある飲食店関係者は、「被告は写真うつりを気にしていた」という。

「性格は勝ち気で、見栄っ張り。身体も子供の頃から大きいのですが、本人は顔の大きさもコンプレックスに感じていたのか、写真うつりを非常に気にしていました。SNSにあげる写真も、加工がすごく強いんだよね。

被害者女性に転載された写真のうつりが気に入らなくて、突発的にキレてしまったのかもしれません」

内田被告らは車内でAさんの服を脱がせ、神居大橋の欄干に座らせたり、土下座をさせて動画を撮影した。前出・全国紙社会部記者が語る。

「この件で、内田被告は不同意わいせつ致死傷罪にも問われている。裁判では、動画撮影などをしたことと、Aさんが死亡したことの関連性についても探られることになるでしょう」

共犯の小西受刑者は内田被告の"舎弟"という立場だったといい、両者の間に明確な上下関係があったことがわかっている。前出の小西受刑者の公判では、本人が次のように明かしていた。

「（内田被告から）黙秘してれば大丈夫と言われた。本当のことを話したら何をされるかわからないので怖かった。リコさんも真実を話してほしい」

遺族に対して涙ながらの謝罪を口にすることもあった小西受刑者。内田被告の公判にも、検察側の証人として出廷予定であるという。

内田被告は地元では有名な"不良"だった。さらに事件発覚当時、事件の捜査本部が設置されていた旭川中央警察署の刑事二課に所属していたX警部補と内田被告の不倫疑惑も、当時多くのメディアで報じられていた──後編記事で詳報する。

（後編につづく）