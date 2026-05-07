車の中で９５歳の母親の首を絞めて殺害したとして、北海道三笠市の６８歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、三笠市の無職・嘉島博光容疑者です。嘉島容疑者は５月６日午前、車の中で母・澄子さんの首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、嘉島容疑者は澄子さんの首を絞めたあと帰宅し、自宅敷地内に車をとめていて、その後、家族が車のそばで倒れていた澄子さんを発見したということ