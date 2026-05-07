大阪府和泉市の集合住宅一室で住人の母娘が死亡し、娘への殺人容疑で51歳の男が逮捕された事件。警察が、凶器の可能性がある刃物のような物を押収したことが、捜査関係者への取材でわかりました。 ■元交際相手を刺殺か 殺人の疑いで逮捕された堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は、4月8日に和泉市の集合住宅一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）の首を刃物のような物で突き刺すなどして、殺害した疑いが