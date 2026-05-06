米ノースカロライナ州の電車内で、ウクライナ人女性のイリーナ・ザルツカさん（23）が、デカルロス・ブラウン・ジュニア被告（35）に突然喉元を複数回刺されて死亡した事件から約8か月。この事件は全米に衝撃を与え、同州では死刑制度の事実上の復活が検討されるなど社会的に大きく波紋を広げた。しかしいまだ裁判が始まらず、国内では批判の声が高まっている。【写真】逮捕された34歳のホームレス男性・デカルロス・ブラウン・