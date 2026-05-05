札幌・手稲警察署は2026年5月5日、殺人の疑いで、札幌市手稲区に住む自称・パート従業員の李雪峰こと上井雪峰容疑者（46）を逮捕しました。上井容疑者は5月4日午前6時半ごろから午後8時前までの間に、自宅で同居する小学生の上井雄翔さん（6）の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。4日午後7時40分ごろ、上井容疑者から「子どもが死んだ。殺した」と110番通報があり事件が発覚。警察官が駆けつけると、雄翔さ