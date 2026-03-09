Image:Amazon

Amazon新生活セール、本日最終日。

この1週間、ギズモード・ジャパンのメンバーが、新しく手に入れたモノたちをご紹介します。仕事の効率を一段階引き上げるガジェットから、プライベートを豊かにする趣味アイテムまで。

「今、これが必要だった」というメンバーたちそれぞれのリアルな選択の中に「あ、これいいかも」と思えるものがあれば嬉しいです。

これまでのウィッシュリストと購入品はこちらの記事で紹介しています。

編集部・茂木

OneTigris アルミロールテーブル 2,516円 Amazonで見る PR PR 3,333円 楽天で見る PR PR

机上のモニター（ノートPC）スタンドとして使う予定です。

[フルーツオブザルーム] 3足組ソックス 1,189円 Amazonで見る PR PR

適度に厚みのあるラインソックス。自転車によく乗るので、長めのソックスがうれしい。

[HIGHTIDE] penco ペンコ キャリータイトケース L クッション入り ブラック 3,300円 Amazonで見る PR PR

トートバッグを買ったので、防水のPCのケースを買いました。13インチ〜14インチのPCにちょうどいい大きさ

編集部・はやし

Anker Eufy Indoor Cam C220 (見守りカメラ) 2,990円 Amazonで見る PR PR 5,990円 楽天で見る PR PR

アンサー Switchドックシリーズ用 横置きスタンド ブラック ANS-SW195BK 2,255円 Amazonで見る PR PR

NIMASO ガラスフィルム iPhone15Pro用 1,614円 Amazonで見る PR PR 2,160円 楽天で見る PR PR

パーフェクトワンフォーカス(PERFECT ONE FOCUS) スムースクレンジングバーム（【リニューアル】黄色a (2個)） 4,752円 Amazonで見る PR PR

ライター・小暮ひさのり

ジェックス 柔ごこち 1.2kg ハムスター・小動物用 1,585円 Amazonで見る PR PR

ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋 2,920円 Amazonで見る PR PR

UGREEN USB Type C HDMI 変換ケーブル 1.5M 1,439円 Amazonで見る PR PR

【インクのチップス】カシオ対応 CASIO対応 ネームランド用 XR-9WE XR-12WE XR-18WE 白/黒文字 テープ幅：9mm / 12mm / 18mm 3個セット 1,300円 Amazonで見る PR PR

MX Keys mini 専用 キーボードカバー 日本語JIS配列 1,899円 Amazonで見る PR PR

ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡ファインダー 7,909円 Amazonで見る PR PR

エレコム EarPods用 イヤホンカバー 793円 Amazonで見る PR PR

編集部・玉木

[訳あり(賞味期限 2026年4月30日)]【強強炭酸水 x 濃厚レモンフレーバー】 恋恋レモン 450ml x 24本 1,188円 Amazonで見る PR PR

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 2,245円 Amazonで見る PR PR

【精米】パールライスのお米(国産米)5ｋｇ 3,273円 Amazonで見る PR PR

UGREEN FineTrack Smart Finder 1個 充電式 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 1,274円 Amazonで見る PR PR