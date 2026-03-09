編集部の購入履歴はこちら。Amazon新生活セールでガチで買ったもの
Amazon新生活セール、本日最終日。
この1週間、ギズモード・ジャパンのメンバーが、新しく手に入れたモノたちをご紹介します。仕事の効率を一段階引き上げるガジェットから、プライベートを豊かにする趣味アイテムまで。
「今、これが必要だった」というメンバーたちそれぞれのリアルな選択の中に「あ、これいいかも」と思えるものがあれば嬉しいです。
これまでのウィッシュリストと購入品はこちらの記事で紹介しています。
編集部・茂木
OneTigris アルミロールテーブル
2,516円
3,333円
机上のモニター（ノートPC）スタンドとして使う予定です。
[フルーツオブザルーム] 3足組ソックス
1,189円
適度に厚みのあるラインソックス。自転車によく乗るので、長めのソックスがうれしい。
[HIGHTIDE] penco ペンコ キャリータイトケース L クッション入り ブラック
3,300円
トートバッグを買ったので、防水のPCのケースを買いました。13インチ〜14インチのPCにちょうどいい大きさ
編集部・はやし
Anker Eufy Indoor Cam C220 (見守りカメラ)
2,990円
5,990円
アンサー Switchドックシリーズ用 横置きスタンド ブラック ANS-SW195BK
2,255円
NIMASO ガラスフィルム iPhone15Pro用
1,614円
2,160円
パーフェクトワンフォーカス(PERFECT ONE FOCUS) スムースクレンジングバーム（【リニューアル】黄色a (2個)）
4,752円
ライター・小暮ひさのり
ジェックス 柔ごこち 1.2kg ハムスター・小動物用
1,585円
ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋
2,920円
UGREEN USB Type C HDMI 変換ケーブル 1.5M
1,439円
【インクのチップス】カシオ対応 CASIO対応 ネームランド用 XR-9WE XR-12WE XR-18WE 白/黒文字 テープ幅：9mm / 12mm / 18mm 3個セット
1,300円
MX Keys mini 専用 キーボードカバー 日本語JIS配列
1,899円
ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡ファインダー
7,909円
エレコム EarPods用 イヤホンカバー
793円
編集部・玉木
[訳あり(賞味期限 2026年4月30日)]【強強炭酸水 x 濃厚レモンフレーバー】 恋恋レモン 450ml x 24本
1,188円
[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク
2,245円
【精米】パールライスのお米(国産米)5ｋｇ
3,273円
UGREEN FineTrack Smart Finder 1個 充電式 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応
1,274円
ぽこ あ ポケモン -Switch2
8,529円
