米『ワイスピ』アトラクション、車型ライドの全貌が公開 ブライアン＆ハンの車もモデルに
米カリフォルニアにあるユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに今夏オープンする映画『ワイルド・スピード』の屋外型高速ジェットコースターの4つの車型ライドのうち、すでに発表されていたドミニク・トレット（ヴィン・ディーゼル）の1970年型ダッジ・チャージャーに加わる残りの3台の車両が公開された。
【写真】カッコ良すぎる！ 『ワイスピ』アトラクション車型ライドをアップで見る
■最終仕上げに突入！
今夏オープンする「Fast ＆ Furious：Hollywood Drift」は、本パーク初の屋外型高速ジェットコースター。
全長約1250mに及ぶ精巧なコースを進む間、ゲストが乗り込む車型のライドは、最高時速約72マイル（約116km）で360度回転する仕様になっており、劇中おなじみのドリフト走行の感覚を体験することができる。
4つの車型ライドで構成されたコースターで、今回公開されたのは、1970年型のマツダ RX-7、2002年型の日産 スカイラインGT-R、1994型のトヨタ スープラをモデルにした3台のライド。
同パーク初となる高速屋外型ローラーコースターの最終仕上げが進められる中で発表され、マツダ RX-7はハン（サン・カン）が、日産 スカイラインGT-Rと、トヨタ スープラはブライアン・オコナー（ポール・ウォーカー）が劇中で乗っていた車だ。
乗り場には、世界的アーティストのトリスタン・イートンによるオリジナルの壁画をデザイン。フリーハンドのスプレーペイントで描かれた本作品は、屋内のレンガ壁一面に広がり、シリーズ第1作『ワイルド・スピード』（2001）のクライマックスであるストリートレースのシーンを再現しており、ダッジ・チャージャーとトヨタ スープラが、猛スピードで走る列車と競い合う様子がモンタージュで表現されている。
本アトラクションは、パーク内の「アッパー・ロット」というエリアに位置し、建物は赤レンガのガレージを思わせるデザインになっている。
