俳優・黒沢年雄（82）が4月30日に自身のブログを更新し、夢グループ主催の「夢コンサート」を引退したと報告した。黒沢は「先月で夢公演を引退しました。実は妻が難病にかかり，地方公演や遠方は行けなくなり，皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です。妻はどんどん進行して行く病の中，僕しか頼る人間がいないのです…それに精一杯応えてあげられるのが僕の使命なのです」と報告。「夢公演は楽しかった…や