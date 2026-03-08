1次ラウンド・プールC

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で勝利した。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が、2戦連発。これには米国の実況席も唖然となった。

大谷は2戦連続のトップバッター。前日の台湾戦では2回に先制の満塁弾を放っており、これで2試合連続本塁打になった。

NPB＋によると、飛距離124.4メートル、打球速度178.3メートル、高さ46メートル、角度41度というムーンショット。衝撃の一発に、米放送局「FOXスポーツ」放送席も唖然となった。

実況のスティーブン・ネルソン氏が「ぶっ放した！ 高く、深く、そしてまたしても入ったーー！ ついに同点です！」と話した後、38秒も沈黙。解説のホセ・モタ氏は、「あんなに簡単なことじゃないんですよ、普通は」と溜息混じりに伝えた。

さらにモタ氏は「ショウヘイよ、そんなに簡単なことじゃないんだぞ」「まさに必見。一瞬たりとも見逃せない打席です。ソファから立ち上がる暇もありませんね」と続けていた。



（THE ANSWER編集部）