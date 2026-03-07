the band apartによる大阪限定イベント＜SMOOTH LIKE GREENSPIA＞が2026年10月10日(土)、11日(日)の2日間にわたり大阪 服部緑地野外音楽堂にて開催されることが決定した。

今回はイベントが10年目を迎え、記念もかねての2DAYS開催となる。DAY1(10/10)は、the band apartによる夕方の野外ワンマン。DAY2(10/11)は対バン企画になるとのことだ。対バンアーティストは後日発表となる。

チケット受付はGREENSモバイル会員先行(抽選)およびぴあオフィシャル先行(抽選)がスタート。また、the band apart ドラム木暮デザインのロングスリーブTシャツ付きチケットが今年も販売されている。

■the band apart＜SMOOTH LIKE GREENSPIA 2026 -10th Special-＞

会場：大阪 服部緑地野外音楽堂 DAY1(ワンマンライブ)

2026年10月10日(土) OPEN 15:45 / START 16:30

出演：the band apart DAY2 (対バン企画)

2026年10月11日(日) OPEN 14:15 / START 15:00

出演：the band apart and more! チケット情報

◉【早割】2daysチケットロングTシャツ付13,500円※最速先行のみ!

◉2daysチケットロングTシャツ付14,500円

◉ロングTシャツ付(1day) 9,500円

◉一般 6,000円(1day)

◉学割 2,000円(1day) （高校生・大学生・専門学校生対象） the band apart ドラム木暮デザインのロングスリーブTシャツ付きチケット、今年も販売決定

(デザインは後日お知らせいたします) 最速先行スタート

●GREENSモバイル会員先行(抽選)

【早割】ロングTシャツ付2DAYSチケット

受付期間：3/7(土)19:00-3/30(月)23:59

受付URL：https://sp.greens-corp.co.jp/ticket/?tkt_category= ●ぴあオフィシャル先行(抽選)

【早割】ロングTシャツ付2DAYSチケット

受付期間：3/7(土)19:00-3/30(月)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/greenspia2026/