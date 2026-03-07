1次ラウンド・プールC韓国戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで1次ラウンド・プールC第2戦の韓国戦に臨む。試合前、先発が発表され、大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で出場する。先発投手は菊池雄星（エンゼルス）。

大谷は、前日の台湾戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で初球を捉え二塁打を放つと、第2打席には先制の満塁弾を右翼席に叩き込んだ。第3打席にも適時打を放ち13-0の7回コールド勝ちに貢献した。

菊池はWBC初出場。昨季エンゼルスに加入し、33試合に先発して7勝11敗、防御率は3.99だった。日本代表としては、公式戦での初登板となる。

大会連覇を目指す侍ジャパン。前日の台湾戦では、大谷の満塁ホームランなどで大量13得点。投げても先発の山本ら投手陣が1安打に抑え込み、13-0の7回コールド勝ちを収めている。

一方の韓国は5日のチェコ戦に11-4で勝利。主将のイ・ジョンフ、ドジャースで大谷、山本と同僚のキム・ヘソンらに加え、ジャマイ・ジョーンズ（タイガース）、ウィットコム（アストロズ）の韓国系アメリカ人のメジャーリーガーを擁する。この日も4人はスタメン出場。キム・ヘソンは「9番・二塁」で名を連ねた。

【韓国戦スタメン】

1番・DH 大谷（ドジャース）

2番・右翼 近藤（ソフトバンク）

3番・中堅 鈴木（カブス）

4番・左翼 吉田（レッドソックス）

5番・三塁 岡本（ブルージェイズ）

6番・一塁 村上（ホワイトソックス）

7番・二塁 牧（DeNA）

8番・遊撃 源田（西武）

9番・捕手 坂本（阪神）

投手 菊池（エンゼルス）



（THE ANSWER編集部）