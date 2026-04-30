群馬県渋川市でシカと衝突して転倒した男性がひき逃げされて死亡した事件で、警察はひき逃げの疑いなどで60代の女を逮捕しました。【映像】現場付近の様子笹川ルリ子容疑者（61）は29日、渋川市で軽自動車を運転していた際、野口正己さん（61）をひいてけがをさせたにも関わらず、そのまま逃走した疑いがもたれています。野口さんはその後、死亡しました。警察によりますと、野口さんはバイクに乗っていて、現場でシカと衝突