FUJIWARAの藤本敏史が、離れて暮らす娘との心温まる交流を感じさせる自宅冷蔵庫の様子を明かした。【映像】何もないフジモンの自宅＆娘の存在を感じる冷蔵庫4月28日放送の『テレビ千鳥』（テレビ朝日系）では、「先輩の家具を買いに行きたいんじゃ!!」と題し、千鳥の二人が藤本の自宅の生活環境を改善するためのロケを敢行。2019年に木下優樹菜さんと離婚し、現在は一人暮らしを送る藤本だが、大悟は以前目にした藤本の自宅に