認知症を題材とした作品映画に、友和さんが出演するそうです。昨年12月に撮影がスタートし、すでにクランクアップしています。百恵さんはかつて友和さんのご両親を介護していました。認知症ではなかったそうですが、友和さんは役作りのために、介護の心得を百恵さんに聞いたのではないでしょうか」（芸能関係者）結婚から45年以上の年月が流れた今も、支え合っている百恵さん（67）と三浦友和（74）。’25年1月には、友和が自身