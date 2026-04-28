開始5秒で涙を流した。【もっと読む】りくりゅう、 木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた28日、フィギュアスケート「りくりゅう」ペアの三浦璃来（24）と木原龍一（33）が現役引退会見を開いた。冒頭、三浦が「このたびは…」と口を開いた直後、隣にいた木原がハンカチで涙を拭い始めると、三浦は「泣かないで〜」と苦笑い。早すぎる“泣き芸”披露に、会場は笑いに包まれた。今年2月のミラノ五輪で日本ペア史上