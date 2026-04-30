東京都福生市で男子高校生を金づちで殴った男が自宅に戻った後に逃走した事件で、警視庁は３０日、同市加美平の職業不詳、高林輝行容疑者（４４）を高校生１人に対する殺人未遂容疑で公開手配した。自宅の裏口から逃走したとみて行方を追っている。発表によると、高林容疑者は２９日午前７時１５〜２５分頃、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴り、殺害しようとした疑い。高校生は左目付近の骨