心に余裕がないのは「入力（ インプット）」が多すぎるから ちょっとした時間にもスマホを取り出し、SNSをチェックするのが習慣になっていませんか。「入力（インプット）」の多い生活が続くと、知らず知らずのうちに、心に闇や影を溜めていることも。その存在に気づき、外に出すことが大切なあなたの心を守ります。 外側ではなく、内側からの声を聞いてみよう 忙しい日常の中で、私たちは常に「外側の声」に囲まれて生