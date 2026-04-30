5月31日の東京ドーム公演で活動を終了する「嵐」のリーダー・大野智（45）の“禁断愛”が4月29日配信の文春オンラインで報じられ話題だ。ラストライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の幕開けである札幌ライブ最終日（3月15日）の翌日、都内で割烹バルの女将の誕生日パーティーに参加し、その後、女将が大野の暮らすマンションへ向かったと報じられた。【こちらも読む】櫻井翔「嵐」 終了後はひとり勝ち？ 選挙に