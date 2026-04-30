前代未聞の暴挙を働いたサラゴサのGKエステバン・アンドラーダに対して、13試合の出場停止処分が下された。英公共放送『BBC』が報じている。アンドラーダは４月26日のウエスカ戦（０−１、スペイン２部リーグ第37節）の終了間際に、口論の末に相手主将ホルヘ・プリードを突き飛ばし、この日２枚目のイエローカードを受けた。すると、完全に我を失った35歳のアルゼンチン人守護神は、プリードの元へ駆け寄り、あろうことか顔