アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会は、3会合連続で利下げを見送りました。また、5月で任期満了を迎えるパウエル議長は当面の間、理事の職に留まる意向を表明しました。【映像】3会合連続で利下げを見送った米FRBFRBは29日、金融政策を決定する会合を開き「中東情勢が経済の見通しに対する不確実性を高めている」として、イラン情勢によって原油価格が高止まりする中、インフレへの影響など経済情勢を見極めるため、3会合連続