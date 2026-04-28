女性なら誰にでもやってくる更年期。ただ、更年期障害の有無や程度には個人差があります。更年期障害の症状の一つに身体のダルさがありますが、そのせいでお風呂に入るのも大変だと感じてしまう場合もあるようで……。今回は、そんな女性のエピソードをご紹介しましょう。◆不調に悩まされる日々専業主婦の佐藤舞香さん（仮名・45歳）は、44歳の頃から身体がダルいと感じる日が多くなり、動悸やめまいに悩まされるようになりました