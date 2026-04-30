北海道・標津町にあるサケの水族館「標津サーモン科学館」のあるショーが、TikTokを中心にSNSで大バズリ。誰もがドキッ!!とせずにはいられない驚愕の映像がこちらです!TikTokで話題沸騰中のサーモン科学館のチョウザメ!!「AIじゃないの?」ってコメントが多くありますが、【本物】です!そしてこの巨大チョウザメはなんとGW期間(5/2〜6)に誰でも見れます!時間は10:30〜と14:30の1日2回!みんな来てね〜✨ (@shibetsu_salmonより