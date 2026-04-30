チャンネル登録者数316万人のYouTuber・がーどまんが29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「YouTubeを引退します」と発表した。【動画】「YouTubeを引退します」と発表したがーどまん…今後にも言及がーどまんは先月、仲間たちと激しい口論をする様子を公開し、YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」の「解散」を発表していた。「今までありがとうございました。」と題した動画でがーどまんは「YouTubeを引退します。